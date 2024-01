Marchetti su Buongiorno: "Non c'è ancora una trattativa, ma se ci fosse uno spiraglio il Milan vorrebbe farsi trovare pronto"

vedi letture

Luca Marchetti, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha parlato così del mercato del Milan ed in particolare dell'interesse dei rossoneri per Alessandro Buongiorno, difensore centrale e capitano del Torino: "Per quanto riguarda il Milan e il discorso Buongiorno: la voglia è quella di capire se si può fare l’operazione. E intanto si poggiano le basi, per capire la volontà del ragazzo. Poi ci sarà da capire la volontà del Torino che finora non ha aperto alla cessione, nonostante l’interesse per Colombo (che a prescindere rimarrebbe a Monza fino a fine stagione). Non possiamo parlare ancora di trattativa, ma se ci fosse uno spiraglio, il Milan vorrebbe farsi trovare pronto".

Questi i numeri stagionali di Alessandro Buongiorno con la maglia del Torino:,

PRESENZE SERIE A: 17

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE TOTALI: 19

MINUTI IN CAMPO: 1677'

GOL: 3

AMMONIZIONI: 4

ESPULSIONI: 0