Marchetti su Rashford: "Il Barcellona è avanti, la risposta non è ancora arrivata"

vedi letture

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport 24, è intervenuto in collegamento per dare gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione Marcus Rashford, attaccante britannico che è un obiettivo del Milan per il mercato di gennaio. Ci si aspettava nella giornata di oggi una risposta dall'entourage del calciatore: risposta che, invece, non è arrivata. Anzi avanza l'ipotesi Barcellona

Le parole di Luca Marchetti su Marcus Rashford: "Oggi sarebbe dovuta essere giornata importante per sciogliere gli ultimi dubbi in casa Rashford, ancora non lo è stata. C'erano lui e Kolo Muani per le squadre che oggi cercano un attaccante: il francese ha scelto e rimane Rashford, aumenta la pressione su di lui. Il Milan in Italia è quella che lo ha corteggiato di più. A oggi ci risulta che il Barcellona è quella più avanti: il fascino è ancora molto importante, nonostante le difficoltà economiche. Ma il Milan ci crede, ha fatto il possibile per convincerlo: la volontà del giocatore è determinante"