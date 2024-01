Matic possibile operazione low cost: ecco quanto lo ha pagato il Rennes

Questa mattina la Gazzetta dello Sport dà seguito alle parole di Pioli in conferenza stampa sul possibile arrivo di un centrocampista in questa sessione invernale, in presenza di un'opportunità, e riporta il nome di Nemanja Matic come possibile rinforzo in mezzo al campo per il Diavolo per la seconda parte di stagione.

Com'è noto il serbo è in rotta con il Rennes dopo appena sei mesi e potrebbe costituire effettivamente l'opportunità di cui ha parlato Pioli ieri: giocatore di grande esperienza, che conosce il campionato italiano e che ha un costo molto basso. Il club francese, infatti, la scorsa estato lo ha pagato appena 3 milioni di euro.