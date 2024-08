Mercato Milan, Di Marzio: "Hummels ha rifiutato il Bologna, potrebbe pensarci il Milan se dovesse uscire un altro difensore"

Il futuro di Mats Hummels al momento non sarà in Italia, infatti l'esperto difensore tedesco, dopo settimane di attese e ragionamenti ha rifiutato la proposta del Bologna. Come riportato anche dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, in Italia resta il timido interesse della Roma, che non ha ancora avanzato un'offerta concreta, e potrebbe pensarci il Milan nel caso in cui dovesse vendere un altro difensore.

LE DATE DEL CALCIOMERCATO

Le trattative in entrata, in Italia, sono permesse dal 1° luglio fino al 30 agosto, qualche ora prima rispetto alle ultime edizioni quando la finestra si era conclusa il 31 o addirittura nei primi giorni del mese di settembre. Come ormai abitudine il campionato comincerà a mercato ancora aperto: la prima partita della nuova Serie A è fissata per i weekend del 17 agosto e il 24, una settimana dopo, si scenderà già in campo per la seconda giornata.