Mercato Milan, Di Marzio: "Il Milan insisterà ancora qualche giorno per Fofana, come alternativa piace più Koné rispetto a Ríos"

Il Milan continua i dialoghi e lavori nella complicata e lunga trattativa con il Monaco per il centrocampista francese Youssouf Fofana. La dirigenza rossonera intende regalare a Fonseca un mediano in questa sessione estiva di mercato e il nome di Fofana è ormai da tempo nella testa e lista del Milan per la prossima stagione, senza però aver ancora chiuso del tutto l'operazione, anzi.

Come riportato da Gianluca Di Marzio questa sera sul propro sito web, il Milan insisterà ancora qualche giorno per Fofana, ma come alternativa piace di più Manu Koné del Borussia Mönchengladbach rispetto a Richard Ríos.

OBIETTIVI

Samardzic (centrocampista - Udinese)

Richard Rios (centrocampista - Palmeiras)

Y. Fofana (centrocampista - Monaco)

Rabiot (centrocampista - svincolato)

Emerson Royal (difensore - Tottenham)

Diogo Leite (difensore - Union Berlino)

Hermoso (difensore - svincolato)

Scuffet (portiere - Cagliari)

Abraham (attaccante - Roma)

Cardoso (centrocampista - Betis)

Manu Koné ( centrocampista - Mönchengladbach)