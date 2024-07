Mercato Milan, Galliani su Daniel Maldini: "Suggestione e non una trattativa, in attacco siamo tanti, vediamo.."

Giornata di presentazione in casa Monza. Al fianco del nuovo allenatore Alessandro Nesta, protagonista in conferenza stampa anche l'ad Adriano Galliani che ha parlato anche di mercato e della situazione riguardante Daniel Maldini, al momento a disposizione di mister Fonseca nel Milan.

Queste le parole dell'ex dirigente rossonero riportate anche da Tuttomercatoweb: "Siamo alle suggestioni e non a una trattativa, vediamo. In attacco siamo in tanti, è partito Carboni e non si sa cosa succede, ma nel sottopunta di destra a piede invertito oltre a Colpani abbiamo Forson, ci crediamo molto e siamo stracoperti. A sinistra hai Dany Mota, Caprari e Vignato. Davanti hai sempre Mota che può fare la prima punta, poi Petagna e Djuric. Non vedo dove siamo corti: siamo tanti.