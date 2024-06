Mercato Milan, il CorSport titola: "Occhi su Kiwior, tuttofare in difesa"

vedi letture

In merito al mercato del Milan, che in estate dovrà rinforzare anche il reparto arretrato, il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola: "Occhi su Kiwior, tuttofare in difesa". Sempre vivo l'interesse rossonero per Jakub Kiwior, difensore classe 2000 dell'Arsenal che in Italia ha già giocato nello Spezia. Il Diavolo lo segue da tempo e piace perchè, oltre a fare il centrale, può giocare anche sulla fascia.

Oltre al polacco, che parteciperà al prossimo Europeo con la sua nazionale, per rinforzare la difesa, al Milan piacciono sempre anche Lilian Brassier, centrale del Brest in scadenza tra un anno, e Tiago Santos, terzino destro del Lille che conosce molto bene Paulo Fonseca, futuro allenatore milanista.