Mercato Milan, torna di moda Chalobah: operazione alla Tomori?

Il Milan cercherà un nuovo difensore in questa sessione invernale di mercato, lo ha praticamente confermato Stefano Pioli ieri pomeriggio nella conferenza stampa per Udinese-Milan. Questa mattina la Gazzetta dello Sport analizza le possibili scelte dei rossoneri con due nomi in pole: Lilian Brassier del Brest e Trevoh Chalobah del Chelsea.

Quest'ultimo è un ritorno di fiamma, anche nell'estate 2022 era stato accostato ai colori rossoneri. Il vantaggio di puntare sull'inglese riguarderebbe in particolare la possibilità di imbastire un'operazione alla Tomori, con un club con il quale i rapporti sono ottimi: dunque un prestito oneroso, dal costo basso, con un diritto di riscatto più corposo in estate.