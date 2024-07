Messaggero Veneto - Milan-Samardzic: no dell'Udinese a Pobega e Adli, nessuno sconto sulla richiesta da 25 milioni

Secondo quanto riferisce il Messaggero Veneto, l'interesse del Milan per Lazar Samardzic è ancora concreto, ma ci sarebbe stata una franata nella trattativa perchè l'Udinese non è interessata alle due contropartite tecniche proposte dal Diavolo, vale a dire Tommaso Pobega e Yacine Adli. Inoltre il club friulano non ha intenzione di fare sconti sulla richiesta per il centrocampista serbo da 25 milioni di euro.

Da parte sua Samardzic ha già strizzato l'occhio al Milan e ha dato il suo ok al trasferimento in rossonero durante i colloqui che ci sono stati nei giorni scorsi tra il suo entourage e Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird e del club di via Aldo Rossi.