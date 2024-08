Milan, a centrocampo spunta il nome di Silvano Vos. Non tramonta l'idea Manu Koné

vedi letture

Non è detto che il mercato del Milan si sia chiuso con Youssouf Fofana, centrocampista arrivato in rossonero dal Monaco dopo una lunga trattativa. Il Diavolo infatti - si legge anche su La Gazzetta dello Sport - potrebbe anche decidere di piazzare un nuovo colpo proprio a centrocampo. Il nome più caldo sembrerebbe quello di Manu Koné del Borussia Monchengladbach, su cui è vigile anche la Roma. Tuttavia in casa rossonera è spuntato anche il profilo di Silvano Vos, mediano di proprietà dell'Ajax.

Gli olandesi valutano circa 10 milioni di euro il cartellino del giovane classe 2005, una proposta giudicata sicuramente elevata dal Milan che proverà a chiudere l'operazione a cifre sicuramente inferiori. Vos di conseguenza è un'idea concreta per i rossoneri, che tuttavia dovranno fare i conti con la concorrenza del Reims. Sul fronte uscite invece c'è stato l'Al-Qadsiah ha effettuato un tentativo per Bennacer, mettendo sul piatto 20 milioni di euro giudicati troppo pochi dai rossoneri. Qualora la proposta dei sauditi dovesse salire però, la partenza dell'algerino non sarebbe da escludere.