Milan alla ricerca di centimetri e muscoli: nel mirino Chukwuemeka e Chalobah del Chelsea

La narrazione sul calciomercato del Milan sembra essere sempre la stessa, ma dal quarto piano di Casa Milan trapela la voglia di non voler steccare nemmeno un investimento quest'estate, nella quale l'obiettivo sarà quello di regalare a Paulo Fonseca almeno un rinforzo per reparto così da andare a completare e rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

La priorità rimangono l'attaccante ed il mediano, ma il solito asse col Chelsea potrebbe portare dalle parti di Milanello due giocatori con tanti muscoli e centimetri. Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma del Milan per Carney Chukwuemeka e Trevoh Chalobah, due ragazzi che già nelle scorse sessioni di trasferimenti sarebbero stati seguiti dalla dirigenza rossonera.

Entrambi non rientrerebbero nei piani del nuovo allenatore dei Blues Enzo Maresca, motivo per il quale non è assolutamente da escludere che nei dialoghi per Lukaku il Diavolo non possa inserirci anche Chukwuemeka e Chalobah, sui quali ci sarebbe però da fare più di un discorso legato alla tenuta fisica, visto che entrambi nella scorsa stagione sono stati a lungo indisponibili a causa di un infortunio. Staremo a vedere.