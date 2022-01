Milan, altri movimenti in uscita: si valutano proposte per Castillejo

Andrea Conti ha già lasciato il Milan, mentre il giovane Pellegri, dopo il mancato accordo con il Monaco sul riscatto, saluterà il club rossonero per fare ritorno nel Principato. Ma queste potrebbero non essere le uniche uscite a gennaio. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi valuteranno eventuali proposte per Samu Castillejo, il quale non sembra rientrare nei piani dell’allenatore. Anche lo spagnolo, dunque, potrebbe fare le valigie a breve.