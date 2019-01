Milan, Antonio Donnarumma verso la Grecia: c'è l'Olympiacos

Possibile nuova esperienza all'estero per Antonio Donnarumma, terzo portiere del Milan e fratello del più noto Gigio. Stando a Sky, è vicinissimo il suo approdo all'Olympiacos, società che lo aveva seguito anche nell'estate del 2017, proprio prima del suo approdo in rossonero: l'estremo difensore napoletano quest'anno non ha ancora mai giocato e potrebbe fare le valigie in direzione Grecia.