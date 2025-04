Milan e Napoli su Kulusevski in uscita dal Tottenham: ma costa tanto

vedi letture

Dejan Kulusevski potrebbe tornare in Italia. Lo svedese, come riportato da GiveMeSport, è in uscita dal Tottenham, motivo per cui Milan e Napoli potrebbero affondare il colpo nelle prossime settimane. Non sarà però facile convincere gli Spurs a cedere il giocatore, al momento la richiesta è intorno ai 50 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro: col contratto in scadenza nel 2028, l'obiettivo è quello di monetizzare il più possibile l'eventuale cessione dell'ex Juventus.

Milan e Napoli su Kulusevski

È chiaro che l'eventuale arrivo di Fabio Paratici al Milan (mancano ancora i dettagli, il club infatti vuole cautelarsi in caso di condanna penale dell'ex dirigente della Juventus nell’inchiesta Prisma e per questo vuole mettere nel contratto un clausola d’uscita) potrebbe essere determinante, ma allo stesso tempo il Napoli vuole rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Cosa accadrà dunque? Le cifre al momento sono elevate e dall'Inghilterra parlano soltanto di un interesse da parte dei due club, ma non è escluso che nelle prossime settimane ci possano essere dei contatti maggiori tra le parti: al momento il Tottenham non considera nessun giocatore incedibile, ma tutto dipenderà anche dalle eventuali offerti che arriveranno dalle parti di Londra Nord all'apertura della sessione estiva.