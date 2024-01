Milan, Giroud tentato dalla Mls: in primavera deciderà il suo futuro

vedi letture

Olivier Giroud continua ad essere il centravanti titolare del Milan anche a 37 anni. Il suo futuro resta ancora incerto: il contratto con i rossoneri scade il prossimo 30 giugno e per ora il francese non ha ancora deciso dove giocherà nella prossima stagione. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, la sua decisione arriverà in primavera, quando valuterà la sua capacità di essere competitivo ad alto livello e i programmi del Milan per il prossimo anno.

A tentare poi Giroud c'è sempre la possibilità di fare un'esperienza negli Stati Uniti nella Mls americana. Non è un mistero che il francese abbia diversi estimatori in quel campionato e a lui non dispiacerebbe una nuova avventura negli USA prima di chiudere la sua lunga carriera da calciatore.