Milan, i ruoli da rinforzare durante il mercato estivo

Sarà un’estate intensa per il Milan, che da poco ha sistemato la questione portiere con l’arrivo di Mike Maigan, e dovrà rinforzare diversi ruoli nei prossimi tre mesi. In primis l’attacco, soprattutto con l’addio di Mandzukic il club acquisterà una punta esperta e un giovane da affiancare a Ibrahimovic. Il nome caldo in questi giorni è quello di Olivier Giroud. Difficilmente Hakan Calhanoglu rinnoverà il contratto, dunque Maldini e Massara andranno alla ricerca di un altro trequartista, in più si va a caccia della conferma di Brahim Diaz, ma qui serve prima l’intesa con il Real Madrid. A destra, al posto del partente Samu Castillejo, i rossoneri cercheranno un esterno forte, che sappia saltare l’uomo per realizzare assist e gol, ciò che è mancato la scorsa stagione.

A centrocampo se non verrà confermato Meitè il Milan dovrà prendere un altro centrale, e riscattare Sandro Tonali dal Brescia (si tratta uno sconto). In difesa verrà riscattato Tomori dal Chelsea per 28 milioni di euro (questa può essere la settimana decisiva), mentre si procederà a sondare due terzini per concedere a Theo Hernandez e Calabria di avere alternative valide nel corso della stagione. In uscita Krunic, Castillejo e diversi giocatori che rientreranno dai prestiti come Laxalt e Conti.