Milan, il Betis su Chukwuze: proposto un prestito, no dei rossoneri

vedi letture

Secondo quanto riferisce l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina in merito al mercato in uscita del Milan, il Betis Siviglia avrebbe messo gli occhi su Samuel Chukwueze, ma la proposta formulata al club rossonero dagli spagnoli (prestito) è lontana dalle richieste dei dirigenti di via Aldo Rossi.

DOVE VEDERE MILAN-GIRONA

Data: mercoledì 22 gennaio 2025

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Amazon Prime Video

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Tobias Stieler GER

Assistenti: Cristiano Gittelmann GER - Mark Borsch GER

Quarto uomo: Matthias Jöllenbeck GER

VAR: Sören Storks GER

AVAR: Bastian Dankert GER