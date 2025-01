Milan, l'emergenza in difesa cambia i piani rossoneri: Pavlovic verso la permanenza?

Secondo quanto riferisce Il Giornale in edicola oggi, negli ultimi giorni è cambiata la strategia del Milan in merito al futuro di Strahinja Pavlovic i cui agenti sono arrivati ieri a Milano: vista l'emergenza in difesa (Thiaw è infortunato), a cui si aggiunge anche la sua buona prestazione in Champions League contro il Girona a San Siro, appare indispensabile la conferma del centrale serbo preso la scorsa estate dal Diavolo a titolo definitivo del Salisburgo.

Questi i numeri stagionali di Pavlovic con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 10

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

PRESENZE TOTAL: 15

MINUTI IN CAMPO: 1013'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 1