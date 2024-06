Milan, Londra centro del mercato rossonero. Intreccio Zirkzee-Lukaku

vedi letture

Le ultime suggestioni di mercato danno il Milan come sempre interessato a Joshua Zirzkee, il primo nome della lista rossonera quando si parla di nuovo attaccante ed erede di Giroud, ma anche incuriosito dalla possibilità Romelu Lukaku che, come ogni estate, è tornato al Chelsea ed è alla ricerca di una nuova sistemazione. Per entrambe le trattative il club rossonero passa da Londra, che potrebbe diventare città centrale in questo avvio di calciomercato, che ufficialmente si aprirà il 1° luglio.

Infatti questa mattina la Gazzetta dello Sport riporta che presto il Milan potrebbe andare a Londra per parlare con il Chelsea direttamente e trovare una soluzione per Lukaku: i rapporti sono ottimi ma i Blues spingono per una cessione a titolo definitivo a 45 milioni, il prezzo della clausola. Allo stesso tempo però, come riporta il Corriere della Sera, Londra è già stata teatro di trattative rossonere: nei giorni scorsi nella capitale inglese il management inglese si sarebbe incontrato con Kia Joorabchian, agente di Zirkzee che chiede una grossa commissione. I rossoneri sono al lavoro con il procuratore, forti della volontà della punta olandese che vorrebbe rimanere in Italia.