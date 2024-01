Milan, obiettivo Adarabioyo: non va escluso un tentativo nei prossimi giorni

Nelle ultime ore si è fatto largo un nuovo nome per la difesa rossonera. Si tratta di Tosin Adarabioyo, imponente centrale classe 1997 del Fulham che è cresciuto nelle giovanili del Manchester City. Pilastro della squadra londinese negli ultimi anni, il centrale inglese di origine nigeriana andrà in scadenza a fine stagione e anche per questo è finito sulla lista degli indiziati come papabile nuovo rinforzo difensivo per la prossima estate.

Secondo quanto scrive Tuttosport, però, il Milan potrebbe anche fare un tentativo nei prossimi giorni per strapparlo fin da subito al Fulham in questi ultimi otto giorni di sessione invernale. I rossoneri potrebbero fare leva proprio sul fatto che il club inglese, aspettando, perderebbe il suo talento a zero in estate.