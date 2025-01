Milan, ora per Okafor si muove la Premier League. In uscita c'è anche Jovic

Nei giorni scorsi il Milan ha dovuto fare i conti con la fumata nera last second nella trattativa con il Lipsia per il trasferimento di Noah Okafor, con l'attaccante svizzero rientrato a Milano dopo essere volato in Germania per sostenere le visite mediche col club di Bundes.

L'attaccante, che si sta allenando col Milan ma che difficilmente resterà in rossonero, fisicamente sta bene pur essendo alla ricerca della miglior condizione. Ai dirigenti sono già arrivate alcune manifestazioni di interesse e nei prossimi giorni tutto potrebbe trovare maggiore concretezza: fra i tanti apprezzamenti, quelli più seri arrivano dalla Premier League dove West Ham e Bournemouth sono le squadre maggiormente interessate.

Il Milan insomma continua a lavorare alla sua uscita, ripartendo dalla formula pattuita originariamente col Lipsia che parlava di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 26. Più complessa sembra invece essere la situazione di Luka Jovic: anche il serbo, rientrato da un lungo infortunio, non rientra nei piani della società e del nuovo allenatore e per questo è in uscita dopo che la scorsa estate aveva rifiutato tutte le destinazioni proposte per restare in rossonero. A quel punto, se le due cessioni diventassero realtà, il Milan penserebbe con ancora più consistenza ad un rinforzo nel reparto offensivo.