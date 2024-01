Milan, Pellegrino può già salutare: offerte da Spagna e Germania

Questa mattina La Stampa fornisce qualche indiscrezione sul futuro di Marco Pellegrino. Il giovane difensore argentino arrivato quest'estate dal Platense non ha vissuto una prima parte di stagione memorabile, complice un infortunio serio che lo ha tenuto fuori dai giochi per tre mesi, rimediato nel giorno stesso dell'esordio in rossonero.

Secondo il quotidiano generalista di Torino, Pellegrino sarebbe seguito da diversi club in Spagna e Germania, tanto che potrebbe esserci un addio già in tempi brevi, sempre secondo quanto viene riportato. Dalla Germania si sarebbe fatto vivo il Werder Brema mentre dalla Spagna hanno bussato Levante, Cadice e Almeria.