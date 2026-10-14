Milan e Roma su Endrick, Romano: "Ad oggi la situazione è la stessa dell'estate scorsa. Il Real non lo vuole cedere"

vedi letture

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha spiegato che al momento il Real Madrid non pensa di cedere Endrick a gennaio

In merito al futuro di Endrick, attaccante del Real Madrid accostato spesso anche a Milan e Roma in vista del mercato di gennaio, Fabrizio Romano ha spiegato sul suo canale YouTube: "Su Endrick ha parlato Gasperini, che ha detto che in questo momento il mercato non è una cosa che gli interessa, quindi ha chiuso un po' le porte della Roma che è sempre accostata ad Endrick. Roma che ci ha provato durante la scorsa estate, ma in questo momento la Roma ha messo un punto. Ma di Edrick ha parlato anche José Mourinho e ha detto che chi vuole prendere il brasiliano dovrà passare sul suo cadavere, dovrà battagliare con lui perché Endrick lo adora e quindi non andrà via. Mourinho ha chiuso le porte di un possibile addio di Endrick.

Le ultime sono state settimane piene di rumors su Endrick. Ad oggi è una situazione molto simile all'estate scorsa. E' ancora prestissimo, siamo solo ad ottobre e per poter essere realisti bisognerà arrivare almeno a dicembre. Ma oggi è la stessa situazione dell'estate scorsa quando ci hanno provato il Milan, la Roma, l'Aston Villa e anche il Liverpool che lo voleva anche a titolo definitivo. Il Real però ha detto di no a tuiti perchè il giocatore non si muove da Madrid. E finché il Real non cambia posizione, e direi che da quello che ha detto Mourinho questo resta lo scenario, chiaramente non resta che attendere".