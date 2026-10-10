Il Milan segue Alex Scott: il Bournemouth lo valuta 100 milioni
Arrivano conferme dirette anche dall'Inghilterra, nello specifico dai colleghi della BBC Sport. Il Milan avrebbe seriamente messo nel mirino Alex Scott, centrocampista classe 2003 del Bournemouth considerato un profilo ideale per il sistema di gioco di Ruben Amorim e potenzialmente complementare per Adrien Rabiot.
Arrivare all'inglese non è però semplice, soprattutto per la valutazione che le Cherries fanno del ragazzo. A quanto pare il Bournemouth avrebbe già respinto una recente offerta del Chelsea da 64 milioni di sterline per Scott, valutando il giocatore la bellezza di 100 milioni. Sul classe 2003 resta forte la concorrenza anche di altri club di Premier League, Arsenal su tutti. Un obiettivo ambizioso quello che si è imposto il Milan, ma anche estremamente costoso.
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