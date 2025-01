Milan, si monitora Ricci (che ha rinnovato) per gennaio. Pronta anche l'alternativa

vedi letture

Il Milan potrebbe decidere di intervenire con decisione in questa sessione di calciomercato che si è aperta oggi e che durerà da qui al prossimo mese, fino al 3 febbraio 2025. Ci sono diversi ruoli che sulla carta dovrebbero e potrebbero essere rinforzati, anche se l'ultima parola potrebbe spettare al nuovo tecnico Sergio Conceicao che nella sua prima conferenza stampa da allenatore rossonero ha chiesto del tempo per conoscere bene tutti gli elementi della squadra prima di mettersi a parlare di obiettivi sul mercato.

In tutto questo però la dirigenza non può stare a guardare e tiene aperti i fronti che già erano stati precedentemente individuato. Uno di questi, come riporta oggi il Corriere dello Sport, porta al nome di Samuele Ricci, centrocampista del Torino. L'idea inziale era di puntare tutto sulla sessione estiva ma l'esigenza di avere un centrocampista in più potrebbe convincere il Milan a muoversi già per gennaio: per questo da via Aldo Rossi continuano a monitorare la situazione seppure con Urbano Cairo sarà difficile muoversi. Nel caso non andasse in porto questa situazione, i rossoneri hanno già pronta l'alternativa che risponde al nome di Warren Bondo.

Intanto oggi il Torino ha annunciato il rinnovo di Ricci fino al 30 giugno 2028.