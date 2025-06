Milan, sia Theo che Maignan verso l'addio: il punto sulla situazione secondo TMW

Il Milan, col lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri, è già attivissimo sul mercato. In uscita è in via di definizione il trasferimento di Tijjani Reijnders al Manchester City per 65 milioni di euro più bonus, con Luka Modric probabile sostituto in entrata. E nelle scorse ore la Juventus ha riscattato Pierre Kalulu, portando ulteriori 14 milioni di euro nelle casse rossonere.

I prossimi passi potrebbero essere ancora cessioni ed in tal senso sono da seguire attentamente le situazioni di Theo Hernandez e Mike Maignan. Per quel che riguarda l'esterno mancino, oramai è da considerarsi totalmente abbandonata la strada che poteva portare al rinnovo. Trattative in questo senso interrotte. Sul piatto resta l'offerta dell'Al Hilal da 35 milioni già accettata dal Milan, ma il giocatore non è convinto e si è proposto all'Atletico Madrid che però non arriva alla stessa offerta degli arabi. Il nuovo tecnico saudita Simone Inzaghi proverà un'opera di convincimento, con la questione che rischia di andare per le lunghe.

Diverso il discorso per Maignan: lo scorso febbraio era tutto apparecchiato per il rinnovo, col Milan che però si è fermato anche per via dello scarso rendimento del francese che ora sembra orientato alla cessione. Allegri vorrebbe trattenerlo, ma di fronte ad un'offerta da 30 milioni di euro può partire. Al momento nessuna squadra è arrivata a tanto, col Chelsea che ha fatto capire di poter arrivare a 20 milioni. Le due dirigenze, comunque, avranno nuovi contatti nelle prossime ore.

