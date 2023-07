MN - Accordo Gabbia-Villarreal: prestito secco per un anno. Piace Gonzalez come sostituto

Le indiscrezioni delle ultime ore sono state confermate. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Matteo Gabbia ha trovato l'accordo con il Villarreal per il suo trasferimento con la formula del prestito secco per una stagione. L'operazione è slegata da quella che farà fare a Samuel Chukwueze il percorso inverso. Gabbia è attualmente in America, servirà qualche giorno per chiudere tutto. Il Milan, a questo punto, cerca un rinforzo sul mercato anche per il ruolo di difensore centrale con il classe 2003 Facundo Gonzalez del Valencia in cima alla lista dei candidati.

di Antonio Vitiello