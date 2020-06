Pure il Real Madrid sulle tracce di Ismael Bennacer (oltre a Psg e City), ma per il Milan il giocatore è incedibile. Precisazione sulla clausola da 50 milioni: vale dal prossimo mercato (2021) non in questa estate. Inoltre chi vuole esercitarla dovrà pagare la cifra in un’unica soluzione e non a rate.

di Antonio Vitiello