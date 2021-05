MN - Castillejo in uscita: ecco le caratteristiche dell’esterno destro che cerca il Milan

Samu Castillejo potrebbe lasciare il Milan in estate. L’esterno ha diverse richieste in Spagna e sono in fase di valutazione. Ma c’è la volontà del Milan di rinforzare un reparto che in questi mesi è spesso andato in difficoltà in zona gol rispetto alla fascia opposta. Se a sinistra Rebic e Leao hanno visto la porta con più frequenza, a destra ci sono stati problemi con i gol. Ecco perché, oltre il prezioso Alexis Saelemaekers, il Milan cercherà un elemento più offensivo rispetto al belga, un giocatore che salti l’uomo e procuri gol e assist per la squadra. Si guarda al panorama internazionale grazie alla fitta rete scouting creata nel corso dei mesi dal club milanista.

di Antonio Vitiello