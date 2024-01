MN - Dopo Bartesaghi tocca a Pellegrino? Diverse richieste per il prestito del rossonero. La situazione

vedi letture

Dopo il prestito di Luka Romero all'Almeria, e quello, molto probabile, di Davide Bartesaghi al Frosinone, potrebbe lasciare il Milan per qualche mese anche Marco Pellegrino. Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di MilanNews.it, ci sarebbero diverse richieste per avere il difensore ex Platense per 6 mesi, fino a fine stagione.

L'avventura rossonera di Pellegrino è stata, per ora, molto sfortunata: il difensore si è infatti infortunato al piede nel giorno del suo esordio, contro il Napoli, ed è solamente ora tornato a disposizione, ma sta facendo minuti con la Primavera prima di rientrare stabilmente in prima squadra. Le notizie davano la Ternana, club di Serie B, interessata al giocatore, ma ci potrebbero essere altre squadre su di lui. Seguiranno aggiornamenti.