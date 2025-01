MN - Galatasaray su Emerson, il Milan apre al prestito

In queste ore il Galatasaray si sarebbe fatto avanti per Emerson Royal, terzino che il Milan solo sei mesi fa ha prelevato dal Tottenham per 15 milioni di euro. In molti avevano storto il naso difronte a quest'operazione, ed il fatto che il club rossonero sia disposto a sedersi al tavolo per trattarne la cessione, significa che in questi 6 mesi il brasiliano non ha decisamente reso secondo le aspettative.

Considerato l'imminente arrivo di Kyle Walker, Emerson Royal potrebbe essere ceduto per fare spazio in rosa proprio all'inglese. A fronte di questo, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan avrebbe aperto al prestito dell'ex Tottenham.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello