MN - Il Friburgo spinge col Milan per Krunic, serve l'ok del giocatore

Sta entrando nel vivo la trattativa per Rade Krunic al Friburgo. La squadra tedesca, secondo quanto appreso da fonti bosniache, è in pressing con il club milanista e avrebbe formulato un’offerta interessante. Il Milan la sta valutando ma nel frattempo servirebbe l’ok del giocatore. Il centrocampista ex Empoli sta riflettendo se partire dopo una sola stagione o rifiutare.

di Antonio Vitiello