MN - Milan, problemi col Wigan per Robinson: il giocatore lascia Casa Milan

Nonostante il terzino americano abbia svolto nella giornata odierna l'intero iter di visite mediche e controlli per l'idoneità sportiva, non c'è ancora l'intesa totale fra Milan e Wigan. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it alla base di questa frenata improvvisa ci sarebbero problemi sulle modalità di pagamento fra i due club, in particolare su quando dovrebbe scattare l'obbligo di riscatto. Da vedere se si risolverà entro le 20:00, nel frattempo il giocatore ha lasciato Casa Milan.

Di Antonio Vitiello e Thomas Rolfi.