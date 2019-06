Luis Muriel nuovamente in orbita Milan. Il giocatore di proprietà del Siviglia, in prestito alla Fiorentina (che non dovrebbe riscattarlo), è stato proposto in queste ore al club rossonero, che però non ha dato ancora una risposta. Il colombiano è stato allenato da Giampaolo ai tempi della Samp con buoni risultati e rappresenta una possibilità di mercato da approfondire nel corso delle prossime settimane.