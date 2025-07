Test medici positivi per Pubill: Milan, via alla trattativa. Buone sensazioni per Estupinan

vedi letture

In questa settimana di calciomercato il focus rossonero si è spostato con forza sui terzini. Un'ottima notizia dal momento che sia a destra sia a sinistra il reparto è molto sguarnito e necessita di rinforzi il prima possibile da integrare nella rosa di Massimiliano Allegri. Ieri è stato un giorno molto importante con sviluppi rilevanti sia per quanto riguarda Pervis Estupinan, a sinistra, che per quanto concerne Marc Pubill, a destra.

Via alla trattativa per Pubill

Nel video pubblicato dopo la mezzanotte da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube un aggiornamento importante viene dato su Marc Pubill, giovane terzino spagnolo dell'Almeria che il Diavolo vorrebbe per completare l'out di destra. Ieri pomeriggio la redazione di MilanNews.it ha anticipato la notizia secondo cui alcuni membri dello staff medico rossonero abbiano incontrato il giocatore in una clinica privata di Barcellona per sottoporlo a dei test fisici preliminari. L'oggetto è stato soprattutto il ginocchio, che l'Atalanta aveva indicato l'anno scorso come causa del fallimento dell'operazione. L'Almeria era al corrente e il Milan voleva avere la certezza di poter avviare una trattativa. Secondo quanto riporta Romano i test hanno dato esito positivo e per questa ragione il club rossonero avvierà le operazioni, partendo dal giocatore e dall'agente. Sullo sfondo rimane in pressing il Wolverhampton, per il momento messo in standby dallo stesso Pubill che aspetta il Diavolo.

Estupinan, sensazioni buone

Ma il collega Fabrizio Romano porta delle piccole novità anche per quanto riguarda la corsia di sinistra rossonera. Il nome caldo delle ultime ore è Pervis Estupinan, classe 1998 del Brighton che un po' si trova chiuso dal neo arrivato De Cuyper, un po' sente l'esigenza di uno step in avanti nella sua carriera. Il laterale ecuadoregno gradirebbe una destinazione come quella rossonera, anche perché la concorrenza sarebbe molto ridotta. Nel suo video, Romano sottolinea come dall'Inghilterra arrivano buone sensazioni sulla possibilità che il Milan possa strappare un accordo. Il club rossonero, nelle scorse ore, aveva già formalizzato una prima offerta e oggi continuerà a lavorare per far quadrare il cerchio con la squadra britannica.