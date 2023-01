MN - Passerini sul rinnovo di Leao: "L'idea era di provare a stringere a gennaio, ma non è successo. In questo momento..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) all'indomani dell'ennesima e clamorosa debacle della squadra di Pioli in questo mese di gennaio.

Non si sta parlando più molto del rinnovo di Leao...

"L'idea era di provare a stringere a gennaio, ma non è successo. Ci sono stati dei contatti, ma non l'incontro risolutivo che ci si aspettava soprattutto da parte del Milan. È evidente che la situazione generale della squadra stia incidendo: è più facile ragionare del futuro per club e giocatore quando va tutto bene, mentre ora il futuro non è così programmabile, anche per Leao stesso che ieri è stato messo in panchina. Questa crisi rischia di guastare anche il futuro, perché si fa fatica a fare quelle riflessioni sul futuro che a dicembre si facevano con serenità e su cui balla tutto il progetto".