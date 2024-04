Tuttosport - Panchina Milan: scendono Lopetegui, Fonseca, Galtier e Gallardo, salgono Conceicao, Rose e Van Bommel

vedi letture

Continua il casting in casa rossonera per il sostituto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: il preferito dei tifosi rimane Antonio Conte, ma al momento in via Aldo Rossi non considerano l'ex ct azzurro un'opzione concreta per il Diavolo. Come riferisce Tuttosport, i nomi che circolano sono diversi: alcuni scendono, come per esempio, Lopetegui, Fonseca, Galtier e Gallardo, mentre sono in rialzo le quotazioni di Conceicao, Rose e Van Bommel.

Queste le parole di ieri di Paolo Scaroni, presidente rossonero, sul futuro di Pioli: "Se posso confermare che Pioli non sarà l’allenatore la prossi ma stagione? No, non ve lo confermo. Il nostro allenatore è lui, fino alla fine della stagione. Conto che ci faccia vincere le partite che servono per garantirci il secondo posto in classifica. Poi a fine stagione lui e la dirigenza faranno le valutazioni per il futuro".