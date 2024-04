Milan su Fonseca, Gazzetta: "Coraggio in campo e fuori. Con lui avanti con il 4-2-3-1"

Paulo Fonseca è tra gli allenatori che il Milan sta valutando per sostituire Stefano Pioli. Rispetto ad altri nomi usciti, il portoghese ha il vantaggio di conoscere già il calcio italiano visto che in carriere ha allenato per due stagioni la Roma. Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, piace non solo per la sua bravura a lavorare con i giovani, ma anche per come si comporta fuori dal campo: in giallorosso, per esempio, ha saputo gestire con grande buon senso alcune situazioni complesse.

A livello tattico, con Fonseca, il Milan potrebbe andare avanti a giocare con il 4-2-3-1, vale a dire lo stesso modulo usato in queste stagioni da Stefano Pioli, ovviamente con caratteristiche diverse. C'è qualche dubbio però sulla sua fase difensiva perchè le sue squadra hanno alti e bassi: a Roma, ha chiuso la Serie A con 58 gol subiti.