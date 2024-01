MN - Romero verso il prestito: a giorni la decisione definitiva

Sono giorni di riflessione per Luka Romero, che è finito fin da subito ai margini delle scelte di Stefano Pioli. L’esterno argentino ha ricevuto diverse offerte per andare a giocare in prestito, specialmente dalla Serie B italiana, con il Como che sta spingendo per averlo.

Nei prossimi giorni arriverà la decisione finale. L'ex Lazio ad oggi ha trovato davvero poco spazio, arrivando ad un totale di 155 minuti tra Serie A (4 presenze) e Coppa Italia (1 presenza).

di Pietro Mazzara.