MN - Todibo, il tentennamento non piace. Il Milan valuta altri profili

Il Milan si aspettava una risposta in tempi più brevi, e soprattutto maggior decisione da parte di Jean-Clair Todibo. Il centrale del Barcellona, che tra l’altro è stato anche convocato dai blaugrana per la Supercoppa di Spagna, non ha ancora dato una risposta definitiva e questo atteggiamento non è ben gradito in via Aldo Rossi. Il francese avrebbe anche accettato di partire per sei mesi, ma vorrebbe che il Barcellona tenesse un’opzione per il futuro, formula che non convince i dirigenti milanisti. La trattativa non decolla, così il Milan sta cominciando a valutare altri profili per la difesa.

di Antonio Vitiello