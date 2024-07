Moretto: "Il Milan è già a Madrid per chiudere l'affare Morata"

Il Milan procede spedito per chiudere l'affare Alvaro Morata. Stando a quanto riferisce Matteo Moretto, giornalista di Relevo, una delegazione rossonera è già a Madrid per definire presto il tutto con l'Atletico Madrid: "Il Milan è già a Madrid per chiudere l'ingaggio di Álvaro Morata. Sono in corso colloqui con l'Atletico per il pagamento della clausola di 15 milioni di euro. Morata si sottoporrà alle visite mediche e firmerà per il Milan nelle prossime ore".