Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, l'ex interista Rafinha lascerà il Celta Vigo a fine stagione per tornare al Barcellona. L'eclettico centrocampista brasiliano non rientra nei piani del club blaugrana e in estate cercherà una nuova sistemazione. Il suo agente, in questo senso, lo sta proponendo in Italia e il Milan è tra i club più interessati.