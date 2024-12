Non solo Juventus: Tomori piace anche in Premier League

La Gazzetta dello Sport ha riproposto questa mattina l'interesse della Juventus per Fikayo Tomori. Il difensore inglese non sembrerebbe rientrare nei piani di Paulo Fonseca, motivo per il quale è da prendere in considerazione una sua possibile uscita nel prossimo calciomercato invernale.

La Juventus non sarebbe però l'unica squadra sulle tracce di Fikayo Tomori in vista di gennaio. Il difensore inglese avrebbe degli estimatori anche in patria, in Premier League, visto che il suo nome sarebbe finito nel mirino anche di Brighton, Wolves, West Ham ed Aston Villa.