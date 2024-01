Ojogo - Emissario del Milan in Portogallo per Jota Silva

vedi letture

I ragazzi di Stefano Pioli si preparano per l'importante e delicata sfida di sabato sera, in programma alle 20:45 sul difficile campo dell'Udinese, con i Friulani reduci dal buon pareggio ottenuto in casa della Fiorentina. Nel Milan si respira aria di fiducia e ottimismo vista la bella prestazione, e vittoria, ottenuta contro la Roma dell'ormai ex Mourinho, ma è anche e soprattutto tempo di calciomercato. Infatti come riporta il sito portoghese Ojogo, il Milan sarebbe interessato a Jota Silva, esterno offensivo portoghese attualmente al Vitória Guimarães SC in Liga Portugal.

Come scritto dal portale portoghese, domenica scorsa in occasione della sfida di campionato contro l'Arouca, il Milan avrebbe inviato un dirigente per osservare l'esterno del Vitória. Anche altri club sono interessati a Jota Silva, al momento autore di 5 reti e 3 assist in 17 presenze. Su di lui infatti ci sarebbero anche le attenzioni di Wolverhampton, Tolosa, Nantes, Nizza e Villarreal.

L'idea del club portoghese però, sarebbe quella di trattenere l'esterno in rosa fino al termine della stagione, permettendogli di andarsene solo se dovesse arrivare una proposta importante sia per la società che per il giocatore.