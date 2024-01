Origi potrebbe salutare il Nottingham già a gennaio: su di lui squadre di MLS

L'avventura al Nottingham Forest di Divock Origi potrebbe concludersi durante questa finestra di mercato invernale: il belga dovrebbe infatti concludere in anticipo il suo prestito al club inglese dal Milan. A riferirlo è Gianluca Di Marzo sul suo sito: "Divock Origi potrebbe salutare il Nottingham Forest e la Premier League già in questo mese di gennaio. L'attaccante belga, la scorsa stagione al Milan, e ancora di proprietà dei rossoneri (è in prestito in Inghilterra), ha le attenzioni di molti club di MLS".

Origi ha giocato pochissimo nella prima parte di questa stagione: l'attaccante di proprietà del Milan ha infatti collezionato appena 178' in campo in Premier League. Non ha mai segnato nemmeno un gol ed è sceso in campo da titolare solo in due occasioni.