Pedullà: "Contatto diretto tra Milan e Joorabchian, verrà alzata la posta sulle commissioni. Zirkzee adesso ha fretta"

Arrivano interessanti notizie sul fronte Joshua Zirkzee, attaccante trattato dalla società rossonera ma non ancora definitivamente bloccato, anzi con diverse difficoltà emerse in merito alle alte commissioni richieste dall'agente dell'olandese. Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato tramite un post sui propri profili social ha potuto aggiornare e dire la sua in merito alla trattativa che lega il Milan a Joshua Zirkzee. "Contatto diretto tra Milan e Joorabchian, verrà alzata la posta sulle commissioni. L’attaccante olandese ha fretta".

E ancora Pedullà: "La Juventus - come spiegato ieri - si è fermata alla richiesta di informazioni, oggi ha altre priorità. Quindi il Milan lavora per avere la stessa fretta di Zirkzee".