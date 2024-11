Relevo - Fonseca e Leao: al Milan, probabilmente, ne rimarrà soltanto uno

Il caso Leao, in panchina anche contro il Monza nella sfida di Serie A di questa sera, fa il giro del mondo. E con il fantasista rossonero evidentemente non soddisfatto della situazione iniziano ad accendersi le prime sirene di mercato. Ne parlano anche in Spagna su Relevo, con un articolo a firma di Matteo Moretto. Per il portale iberico c'è una somiglianza con il caso Joao Felix, quando all'epoca il portoghese dell'Atletico Madrid aveva perso il posto da titolare per incomprensioni con Diego Simeone. Allora fu Jorge Mendes a risolvere la situazione, spostando il giocatore in prestito al Chelsea.

Il rapporto tra Leao e Fonseca non è dei migliori, ed è andato peggiorando dopo la prima sosta per le nazionali di questa stagione: tra i due al momento non c'è dialogo. C'è una differenza però tra i casi Joao Felix e Leao: Diego Simeone all'Atletico Madrid è un'istituzione, quasi intoccabile. Fonseca, al Milan, vive di risultati: è sotto osservazione fino a Cagliari-Milan della prossima settimana, scrive Relevo. In tutto questo Leao, che ha bisogno di leggerezza e fiducia, nelle ultime settimane ha lavorato al meglio delle sue possibilità, sia dentro che fuori dal campo: in tutto questo il portoghese sente che però non tutto dipende da lui.

In tutto questo, che ruolo ha Jorge Mendes? Il super agente rappresentava Joao Felix ma al momento non rappresenta Leao, che si fa consigliare da altre persone. Le stesse che hanno risolto, insieme all'AD Giorgio Furlani, il complesso caso multa con lo Sporting, rinnovando poi il contratto del numero 10 fino al 30 giugno 2028.

Mendes però è ancora collegato a Leao, visto che ha un mandato, attivo dall'ultimo rinnovo, per provarlo a cedere entro gennaio. Il super procuratore portoghese sta smuovendo quanto più possibile le acque, come al suo solito, per riuscirci: da qui è uscito con forza il nome del Barcellona sui giornali. Mendes ha avuto contatti con il Milan per spiegare le sue intenzioni, mentre il club rossonero si interfaccia e coordina con l'entourage reale del calciatore.

È possibile una cessione di Leao al Barcellona già a gennaio? Il club blaugrana è in una situazione finanziaria estremamente delicata e difficilmente determinati esborsi saranno possibili durante la finestra di calciomercato invernale. Per quanto riguarda l'inserimento di eventuali contropartite tecniche il problema riguarda l'ingaggio che questi calciatori percepiscono in Spagna, decisamente fuori scala per il tetto salariale del Milan.

Milan che per Leao, comunque, chiederebbe una cifra molto importante: è un giocatore chiave ed ha un contratto lungo, rinnovato dopo averlo "riacquistato" ad un prezzo importante nell'ambito del pagamento della multa allo Sporting Lisbona. Nel caso in cui dovesse andare via non sarà certamente a prezzo di saldo.

Il futuro di Leao, conclude Moretto, è comunque tutto da scrivere. Così come quello di Paulo Fonseca: al Milan probabilmente ne rimarrà soltanto uno.