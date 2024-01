Repubblica: "Buongiorno, il Torino respinge l’assalto del Milan"

vedi letture

"Buongiorno, il Torino respinge l’assalto del Milan": titola così Repubblica in merito al forte interesse del Diavolo per il difensore centrale del Torino. I rossoneri vorrebbero portarlo subito a Milanello e per farlo sarebbero anche disposti a mettere sul piatto il cartellino di Lorenzo Colombo come contropartita tecnica, ma purtroppo non basterà per convincere Urbano Cairo a lasciar partire il suo capitano.

Il presidente granata non ha intenzione di cedere Buongiorno durante questa finestra di mercato di gennaio. E' probabile comunque che di questo affare se ne riparlerà in estate quando il Milan potrebbe tornare alla carica per il difensore del Torino.