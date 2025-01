Repubblica - Milan, ai rossoneri è stato offerto Kyle Walker

Secondo quanto riferisce Repubblica in edicola oggi, nelle scorse ore al Milan è stato offerto Kyle Walker, difensore che ha annunciato al Manchester City di voler andare via in questa finestra di mercato invernale per fare una nuova esperienza all'estero. Il giocatore ha uno stipendio lordo fino a giugno da 5,5 milioni di euro. Il Milan, intanto, insiste per Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United, ma potrà arrivare solo uno tra lui e Walker perchè per le norme federali sui giocatori extra Ue si può tesserare un solo calciatore britannico.

Questi i numeri stagionali di Walker con la maglia del Manchester City:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 2

PRESENZE EFL CUP: 1

PRESENZE TOTALI: 18

MINUTI IN CAMPO: 1159'

AMMONIZIONI: 3