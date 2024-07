Rinforzo a centrocampo: per due obiettivi si aspetta la fine dell'Europeo

Nella "to do list" (la lista di cose da fare) rossonera per questa estate di calciomercato, c'è spazio anche per almeno un rinforzo a centrocampo. Ieri mattina Fonseca è stato chiaro nel leggere i problemi difensivi del Milan nell'ultimo anno: non sono tanto legati ai singoli, quanto a un problema strutturale di squadra. Per tale ragione avere nuovi centrocampisti capaci di rompere il gioco avversario e di fare da collante tra la difesa e il reparto avanzato, sarebbe veramente una manna dal cielo per il Milan.

In questo senso i rossoneri hanno in lista due centrocampisti francesi. La situazione per i due, a livello contrattuale, è molto diversa. Youssouf Fofana andrà in scadenza nel 2025 e ha già comunicato al Monaco che vuole salutare il Principato nel corso di quest'estate; Adrien Rabiot non ha rinnovato con la Juventus e da otto giorni a questa parte è un calciatore svincolato in attesa di conoscere il proprio futuro. Entrambi sono impegnati agli Europei ed entrambi, come scrive Tuttosport, daranno risposte su quello che sarà della loro carriera, al termine del torneo continentale. Il Milan aspetta.